samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Musee de l’Union Compagnonnique 17 bis avenue Firmin Marbeau, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze

https://cibul.s3.amazonaws.com/location62795589.jpg 06 84 49 76 28 http://lecompagnonnage-brive.fr

Le musée est situé à la « Cayenne », siège social de la société des Compagnons du Tour de France des Devoirs Unis dite « Union compagnonnique ». Y sont exposés des travaux que des « Sociétaires » ont réalisés pour être admis « Aspirant »ainsi que des pièces présentés par des Aspirants pour être reçus « Compagnons » (leur chef-d’oeuvre).

