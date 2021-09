Rencontre artistique au musée de l’outil – collection Claude et Françoise Pigeard Musée de l’Outil, 18 septembre 2021 13:00, Wy-dit-Joli-Village.

Journée du patrimoine 2021 Musée de l’Outil. Gratuit Handicap intellectuel|Handicap moteur

18 et 19 septembre

Rencontre artistique au musée de l’outil – collection Claude et Françoise Pigeard

Venez à la rencontre de Michel et Tao Guével, ce couple d’artistes verriers qui ont fait l’événement lors de la saison culturelle du musée de l’outil et échangez avec eux autour de leurs oeuvres.

samedi 18 septembre – 13h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 13h00 à 18h00

Entrée libre



Musée de l’Outil Rue de la Mairie 95420 Wy-dit-Joli-Village Wy-dit-Joli-Village 95420 Val-d’Oise

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 01 34 67 00 91 http://WWW.valdoise.fr

Au cœur du Vexin français, dans la charmante commune de Wy-dit-joli-Village, le Musée de l’Outil – Collection Claude et Françoise Pigeard et ses florissants jardins baignent dans une atmosphère bucolique.

De la forge de Claude Pigeard à la collection d’outils et d’ustensiles caractéristiques des arts et traditions populaires du Vexin français, en passant par les vestiges d’un balnéaire gallo-romain, ce lieu magique accueille ateliers, visites guidées et animations.

Embellis avec amour pendant des décennies par Françoise et Claude Pigeard, le musée et ses jardins d’inspiration médiévale forment aujourd’hui un précieux écrin pour des représentations théâtrales ou chorégraphiques, des concerts, des projections cinématographiques, des expositions et des résidences d’artistes ou d’écrivains. La présence d’un balnéaire gallo-romain classé aux Monuments historiques au sein de cette demeure complète la visite.

Les touristes comme les promeneurs, les enfants comme leurs grands-parents, trouveront matière à satisfaire leur curiosité dans ce musée aux multiples facettes.

Nouveauté au Musée : des tablettes tactiles ont été mises à disposition du public. Vous pourrez découvrir 5 vidéos traitant du Musée de l’Outil, ainsi qu’un jeu ludique et interactif.

Ces applications sont disponibles en téléchargement gratuit pour smartphones et tablettes. N’hésitez pas à les découvrir :

Le Musée de l’Outil : L’Application Apple

https://itunes.apple.com/us/app/le-mus%C3%A9e-de-loutil-lapplication/id1231015371?mt=8

Le Musée de l’Outil : Le jeu

http://www.furetcompany.com/site/portfolio/musee-de-loutil-du-val-doise/

Entrée libre et gratuite

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Ouverture à partir du 1er mai 2018

De 13 h à 17 h 30 du mercredi au vendredi.

De 13 h à 18 h le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Fermé le lundi et le mardi.

Crédits : (c) CD95 Gratuit