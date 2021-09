Nantes Musée de l'imprimerie Loire-Atlantique, Nantes Musée de l’Imprimerie : démonstration. Musée de l’imprimerie Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Musée de l’imprimerie 24, quai de la Fosse, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/undefined 02 40 73 26 55 http://musee-imprimerie.com

En plein centre de la cité, derrière la façade de l’immeuble qui abrite aussi la Médiathèque Jacques Demy, se cache un des fleurons méconnus du patrimoine scientifique et technique de la ville de Nantes : le Musée de l’imprimerie. Ce conservatoire des métiers du livre et de l’estampe est un atelier très vivant où des typographes et des lithographes transmettent leur savoir-faire. Composée de professionnels de ces métiers, l’association Pro arte graphica, maintient en état de fonctionnement tout le matériel qu’elle collecte et conserve. Ils seront tous présents pour vous accueillir derrière leurs machines.

