18 et 19 septembre Démonstration d’enluminure au musée de l’imprimerie * Marie Gorrindo, peintre-enlumineuse, vous fera découvrir la technique d’enluminure. Elle vous fera une présentation des outils, des pigments, et une démonstration des différents styles d’écriture, (carolines, gothiques…) à travers l’art du tracé de la lettre. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 18h00

entrée libre, venez masqués et munis du passe sanitaire !

Musée de l’imprimerie et de la communication graphique 13, rue de la Poulaillerie, 69002 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon

04 78 37 65 98 http://www.imprimerie.lyon.fr

Édifié au milieu du XVe siècle, c’est à l’époque une demeure privée. Le prévôt des marchands (comparable à un maire actuel) et les échevins (équivalents aux conseillers municipaux d’aujourd’hui) en font l’acquisition en 1604, afin d’y installer la Maison de Ville. Ils la quittent en 1654 pour le tout nouvel hôtel de ville de Lyon, toujours situé place des Terreaux.

Le Crédit Lyonnais s’installe dans cet îlot urbain en 1863 et cède le bâtiment à la ville de Lyon en 1956, c’est à cette période que des travaux sont effectués en vue de l’ouverture du musée en 1964 dont la thématique de l’imprimerie se justifiait par l’importance de la ville comme centre de production et de commerce de livres aux XVe et XIXe siècles.

L’appellation « Musée de France » a été attribuée en 2005 au musée de l’Imprimerie qui devient en 2015, musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique.

