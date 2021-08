Assistez et participez à la transmission du savoir de l’art de l’Imprimerie ! Musée de l’Imprimerie, 17 septembre 2021 11:00, Bordeaux.

Journée du patrimoine 2021 Musée de l’Imprimerie. Gratuit Handicap moteur

17 – 19 septembre

Venez dans le quartier Sainte-Croix de Bordeaux pour retracer 500 ans de techniques et d’artisanat d’art de l’Imprimerie et assister à une démonstration des différents métiers.

L’association AMHITEIM (amis des techniques et de l’histoire de l’imprimerie) propose de nombreuses activités au sein des locaux du musée de l’imprimerie. Des visites à thème pédagogiques, des ateliers, des démonstrations.

Professionnels et anciens du métier de l’imprimerie, associés à des artistes, et de nombreux créateurs de contenus culturels, sont réunis dans la transmission du savoir de l’art de l’Imprimerie occidentale, soient plus de 500 ans de techniques et d’artisanat d’art au service du savoir, de l’histoire, de la société.

Vivre et faire vivre le patrimoine et la mémoire des métiers de la filière de l’impression et de l’impression d’art.

Tout au long de cette année où le musée célèbre les 40 années de l’association, les artistes et acteurs culturels, les jeunes publics, scolaires, étudiants en filière des arts et des arts graphiques, associations ou privés sont conviés à visiter les locaux du musée.

Des projets accompagnés et encadrés par des professionnels, éditeurs, journalistes, enseignants, imprimeurs, typographes, lithographes, graveurs, entre autres artistes aux disciplines annexes complètent cette année par leurs témoignages l’animation du fonds du musée : ces machines et ces équipements.

Une lithographie (trois couleurs) est éditée à l’occasion de cette année de célébration, « le bal des étudiants à Bordeaux 1900 », dessinée par Henri de Toulouse-Lautrec, réalisée en exclusivité par l’association.

vendredi 17 septembre – 11h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 19h30

Gratuit. Entrée libre. Jauge maximale de 50 personnes. L’accès au lieu de fait dans le respect des normes sanitaires en vigueur.



Musée de l’Imprimerie 8-10 rue du Fort-Louis, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde

https://cibul.s3.amazonaws.com/location99910714.jpg 05 57 58 15 39 https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-de-lImprimerie-%C3%A0-Bordeaux-1483423608603364/ https://www.facebook.com/boucqueybertrand/

Musée animé par l’Association AMITHEIM (amis des techniques et de l’histoire de l’imprimerie), fondée en 1980.

Héritiers de Gutenberg et de Senefelder, les membres de l’association ont pour but :

• de rechercher des documents et des outils, en témoignage du passé de l’imprimerie ;

• de sauvegarder le patrimoine professionnel ;

• de créer un lien avec l’avenir dans le but de transmettre l’amour du métier par des ateliers pédagogiques et des ateliers d’artistes ;

Le musée possède un parc de plus de 150 machines. Tout est imprimé. Des artistes et des acteurs culturels participent à des journées d’action et de démonstrations à destination des jeunes publics, scolaires, étudiants en filière des arts et des arts graphiques, associations ou privés ; et réalisent des projets accompagnés et encadrés par des professionnels, éditeurs, journalistes, enseignants, imprimeurs, typographes, lithographes, graveurs, artistes.

Des visites aux thèmes spécifiques complètent ce témoignage et animent le fonds du musée : les machines et équipements d’un point de vue historique, social, esthétique et mécanique.

Crédits : ©AMO Productions musée imprimerie Bordeaux Gratuit ©AMITHEIM Bordeaux