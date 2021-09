Mulhouse Musée de l'Impression sur Étoffes Haut-Rhin, Mulhouse Histoire d’une collection Musée de l’Impression sur Étoffes Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Samedi 18 septembre, 14h00 Histoire d’une collection * Visite des lieux qui ont vu naître le musée de l’Impression sur Étoffes. À travers deux bâtiments, celui de la Société Industrielle de Mulhouse et celui occupé actuellement par le musée (rue Jean-Jacques Henner), découvrez l’histoire des collections textiles qui ont donné vie au Musée de l’Impression sur Étoffes. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h00

Gratuit. Sur inscription.

Musée de l’Impression sur Étoffes 14 rue Jean-Jacques Henner, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Rebberg Haut-Rhin

Le musée de la société Industrielle de Mulhouse a été construit de 1880 à 1883 à côté de la léproserie et de la chapelle Sainte-Catherie détruites en 1826.

Le musée est commandité par la société industrielle de Mulhouse, le projet est l’oeuvre de Frédéric Louis de Rutte, architecte suisse ayant travaillé en Alsace déjà avant 1870, le bâtiment abrite la halle aux blés municipale, le musée archéologique, historique et des Beaux Arts. Bombardé en 1944, il est restauré et accueille en 1961 le musée de l’impression sur étoffes, inscription sur pierre de fondation avec date de 1881.

