18 et 19 septembre Visite commentée de l’exposition permanente * Après cette visite, les techniques d’impressions sur textiles à travers les siècles n’auront plus de secret pour vous. Cette visite vous propose de découvrir ou de re-découvrir les collections du MISE depuis la présentation des techniques d’impression sur textile jusqu’aux machines à imprimer du XIXe sicèle en passant par les indiennes du XVIIIe siècle et la gravure des planche à impression. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h30

Gratuit. Entrée libre, en fonction des places disponibles.

Musée de l’Impression sur Étoffes 14 rue Jean-Jacques Henner, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Rebberg Haut-Rhin

03 89 46 83 00 http://www.musee-impression.com

Le musée de la société Industrielle de Mulhouse a été construit de 1880 à 1883 à côté de la léproserie et de la chapelle Sainte-Catherie détruites en 1826.

Le musée est commandité par la société industrielle de Mulhouse, le projet est l’oeuvre de Frédéric Louis de Rutte, architecte suisse ayant travaillé en Alsace déjà avant 1870, le bâtiment abrite la halle aux blés municipale, le musée archéologique, historique et des Beaux Arts. Bombardé en 1944, il est restauré et accueille en 1961 le musée de l’impression sur étoffes, inscription sur pierre de fondation avec date de 1881.

Crédits : Étoffe d’ameublement, impression à la planche sur coton, Mulhouse, France, 1869 ©MISE Gratuit ©Musée de l’Impression sur Étoffes

