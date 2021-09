Pfaffenhoffen Musée de l'image populaire Bas-Rhin, Pfaffenhoffen Visite libre de l’exposition « Une vie, des oeuvres » d’Anne Friant Musée de l’image populaire Pfaffenhoffen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

17 et 18 septembre Visite libre de l’exposition « Une vie, des oeuvres » d’Anne Friant * *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

Musée de l’image populaire 24 rue du Docteur Schweitzer, 67350 Pfaffenhoffen Pfaffenhoffen 67350 Bas-Rhin

Dans un bâtiment Renaissance entièrement rénové, trois niveaux d’expositions d’images populaires peintes à la main, découpées au canivet ou peintes sous verre, retracent l’existence d’une belle tradition locale quelque peu oubliée : celle des images souvenirs, témoins des grandes étapes de la vie (souvenirs de baptêmes, de confirmations, de mariages, etc). Elles sont l’héritage fragile et sensible d’une pensée et d’un art populaire alsacien que certains artistes contemporains réinterprètent et font ainsi perdurer.

