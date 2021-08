Biscarrosse Musée de l'Hydraviation Biscarrosse, Landes Découverte de l’exposition temporaire “Chasseurs d’images – la photographie aéronautique” Musée de l’Hydraviation Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

18 et 19 septembre Découverte de l’exposition temporaire “Chasseurs d’images – la photographie aéronautique” * Cette exposition temporaire nous permettra de revenir sur 30 ans de meeting d’hydravions à Biscarrosse et les plus beaux appareils encore en état de vol. Connaissez-vous les passionnés de cette espèce qui rodent aux abords des pistes d’atterrissage et se retrouvent sur les meetings aériens de l’hexagone. Ils consacrent leurs week-end et jours fériés à respirer les effluves de kérosène en espérant sentir le vent des hélices. Ce sont les spotters à la recherche de LA meilleure photographie d’aéronef.

À Biscarrosse, on peut les côtoyer depuis 30 ans à chaque rassemblement International d’Hydravions. Historiquement en 1991 la ville et son musée de l’hydraviation désirent renouer avec les tous premiers meetings d’hydravion de Monaco de 1912 puis ceux de Deauville. Ce qui n’était qu’un petit rassemblement d’appareils au départ, va attirer au fils des années les plus beaux hydravions et avec eux les spotters et photographes aériens professionnels, spécialistes des photos d’art aéronautique. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit.

Musée de l’Hydraviation 332, rue Louis Breguet 40600 Biscarrosse Biscarrosse 40600 Landes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location81738498.jpg 05 58 78 00 65 https://www.hydravions-biscarrosse.com

Situé sur le lieu mythique de l’ancienne base Latécoère à Biscarrosse, le Musée de l’Hydraviation retrace l’histoire de l’hydravion.

Des vols transatlantiques vers New-York et Fort-de-France à la lutte contre les incendies, vous découvrirez l’univers de ces paquebots des airs d’hier et d’aujourd’hui !

