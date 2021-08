Lille Musée de l'Hospice Comtesse Lille, Nord “Posé” à l’Hospice Comtesse : Topline, atelier Flash avec Ladowz Musée de l’Hospice Comtesse Lille Catégories d’évènement: Lille

“Posé” à l’Hospice Comtesse : Topline, atelier Flash avec Ladowz Musée de l’Hospice Comtesse, 18 septembre 2021 14:30, Lille. Journée du patrimoine 2021 Musée de l’Hospice Comtesse. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur http://jep.lille.fr

Samedi 18 septembre, 14h30, 16h30 “Posé” à l’Hospice Comtesse : Topline, atelier Flash avec Ladowz * “Posé” c’est quoi ? Une série de rencontres entre trois patrimoines. Rap, architecture et collections muséales se croisent le temps de vidéos inédites de freestyle et d’interview dans un lieu patrimonial d’exception. Découvrez les rendus en avant-première à l’Hospice Comtesse ! Au cours de l’après-midi, participez à une déambulation muséale en compagnie du rappeur lillois Ladowz et explorez le musée comme vous ne l’avez jamais fait. A cette occasion, découvrez ses coups de cœurs et essayez-vous à l’art de la Topline face aux œuvres ! Retrouvez l’ensemble de la programmation lilloise sur jep.lille.fr *

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

samedi 18 septembre – 16h30 à 17h30

Les réservations s’effectuent directement en ligne Passe sanitaire obligatoire

Musée de l’Hospice Comtesse 32 rue de la Monnaie – 59800 Lille Lille 59800 Nord

Fondé en 1237 par la comtesse Jeanne de Flandre, l’ancien hôpital médiéval est un précieux témoignage de l’action des comtes de Flandre à Lille. Les bâtiments conventuels de la cour d’honneur présentent un panorama de l’art de bâtir du XVe au XVIIIe siècle. Aujourd’hui, le musée de l’Hospice Comtesse en tant que musée d’art et d’histoire de la ville contribue, par la présentation de ses collections – peintures, mobilier, orfèvrerie, bois sculptés – à tisser un portrait artistique, économique et social de la ville, de la Renaissance à la Révolution.

