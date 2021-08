Tiffauges Musée de l'Horlogerie Tiffauges, Vendée Visite du Musée de l’horlogerie Musée de l’Horlogerie Tiffauges Catégories d’évènement: Tiffauges

Vendée

Visite du Musée de l’horlogerie Musée de l’Horlogerie, 17 septembre 2021 15:00, Tiffauges. Journée du patrimoine 2021 Musée de l’Horlogerie. Tarif habituel

17 – 19 septembre Visite du Musée de l’horlogerie * Le vendredi

Atelier fonctionnement d’un carillon (14 cloches, 1500kg) Le samedi et dimanche

Visites libres et guidées

“Atelier 1898 – 1980” où se trouvent les horloges “Unique en France” – 1 forge – toutes les horloges en état de fonctionnement *

vendredi 17 septembre – 15h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

3€

Musée de l’Horlogerie 8 rue des moines 85130 Tiffauges Tiffauges 85130 Vendée

06 88 75 79 60 Crédits : Musée de l’horlogerie Tarif habituel

Détails Catégories d’évènement: Tiffauges, Vendée Autres Lieu Musée de l'Horlogerie Adresse 8 rue des moines 85130 Tiffauges Ville Tiffauges lieuville Musée de l'Horlogerie Tiffauges