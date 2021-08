Sur les traces de l’Homme de Neandertal… Musée de l’Homme de Néandertal, 17 septembre 2021 15:00, La Chapelle-aux-Saints.

Journée du patrimoine 2021 Musée de l’Homme de Néandertal. Gratuit Handicap intellectuel|Handicap visuel|Handicap moteur|Handicap psychique 0555911800, contact@neandertal-musee.org, http://www.neandertal-musee.org

17 – 19 septembre

Sur les traces de l’Homme de Neandertal…

*

Remontez le temps, retracez notre évolution et partez à la rencontre de l’Homme de Neandertal. Suivez la visite guidée et découvrez l’histoire de la Chapelle-aux-Saints et de son « vieillard ».

En 1908, les abbés Bouyssonie ont trouvé le premier squelette quasi complet et la première sépulture d’un homme de Neandertal. L’homme de La Chapelle-aux-Saints reste une référence mondialement connue de la préhistoire, un jalon essentiel de l’histoire de l’humanité.

Le Musée de l’Homme de Neandertal , vous propose une visite guidée du musée autour de cette découverte et autour de l’évolution de l’humanité. Suivez la visite, remontez le temps, partez à la découverte de nos ancêtres et de l’Homme de Neandertal. Rencontrez « le vieillard » de La Chapelle-aux-Saints et laissez vous conter son histoire.

*

vendredi 17 septembre – 15h00 à 15h45

vendredi 17 septembre – 16h00 à 16h45

vendredi 17 septembre – 17h00 à 17h45

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h45

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h45

samedi 18 septembre – 17h00 à 17h45

dimanche 19 septembre – 15h00 à 15h45

dimanche 19 septembre – 16h00 à 16h45

dimanche 19 septembre – 17h00 à 17h45

*

Gratuit. Visite guidée à 15h, 16h et 17h (réservation très fortement conseillée).



Musée de l’Homme de Néandertal Sourdoire, 19120 La-Chapelle-aux-Saints La Chapelle-aux-Saints 19120 Corrèze

https://cibul.s3.amazonaws.com/location47430570.jpg 05 55 91 18 00 http://www.neandertal-musee.org

La Chapelle-aux-Saints est une découverte majeure pour l’étude de l’Homme de Néandertal, mondialement connue et qui demeure une référence historique, archéologique et anthropologique. Afin d’expliquer cette découverte, un musée communal géré par l’association “Chapelle-aux-Saints Archéologie Patrimoine” (CASAP), est aménagé à côté de la mairie et poursuit son action de valorisation du patrimoine en développant un programme exigeant et novateur. À côté de la mairie se trouve le site archéologique de la Bouffia Bonneval où a été découverte la première sépulture connue de Néandertal.

Crédits : ©Musée de l’Homme de Neandertal Gratuit ©Musée de l’Homme de Néandertal