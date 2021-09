Trégarvan Musée de l'école rurale en Bretagne Finistère, Trégarvan Exercice d’écriture au porte-plume Musée de l’école rurale en Bretagne Trégarvan Catégories d’évènement: Finistère

Trégarvan

Exercice d’écriture au porte-plume Musée de l’école rurale en Bretagne, 18 septembre 2021 11:30, Trégarvan. Journée du patrimoine 2021 Musée de l’école rurale en Bretagne. Sur inscription contact@musee-ecole.fr, 02 98 26 04 72, https://www.billetweb.fr/multi_event.php?user=76458

18 et 19 septembre Exercice d’écriture au porte-plume * *

samedi 18 septembre – 11h30 à 11h45

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h15

samedi 18 septembre – 18h00 à 18h15

dimanche 19 septembre – 11h30 à 11h45

dimanche 19 septembre – 15h00 à 15h15

dimanche 19 septembre – 16h30 à 16h45

dimanche 19 septembre – 18h00 à 18h15

*

Inscription obligatoire

Musée de l’école rurale en Bretagne Kergroas, 29560, Trégarvan Trégarvan 29560 Finistère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location399000.jpg http://www.musee-ecole.fr

Magie des temps et subtilité des conjugaisons obligent, tout le monde est allé, va, ira à l’école. Celle de Trégarvan dans le Finistère, en fonctionnement de 1907 à 1974, s’inscrit de manière forte dans le paysage et dans l’histoire de la scolarisation des campagnes bretonnes. Établi au centre géographique de la commune et conçu pour accueillir quatre-vingts élèves, le bâtiment témoigne de la généralisation de l’instruction sur le territoire national à l’aube du XXe siècle.

Aux portes de la Presqu’île de Crozon, l’ancienne école communale offre aujourd’hui un écrin naturel au Musée de l’école rurale en Bretagne. Le voyage dans le temps s’articule autour de deux périodes clés : depuis Jules Ferry jusqu’aux fermetures de petits établissements de campagne ; des années 1880 aux années 1970. Les expositions, reconstitutions et animations proposées, se jouent des époques pour mieux saisir l’épaisseur du temps qui passe, tissé dans le quotidien d’enfants, d’hommes et femmes, acteurs d’une histoire commune.

Crédits : Musée de l’école rurale en Bretagne Sur inscription

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Trégarvan Autres Lieu Musée de l'école rurale en Bretagne Adresse Kergroas, 29560, Trégarvan Ville Trégarvan Age minimum 6 Age maximum 121 lieuville Musée de l'école rurale en Bretagne Trégarvan