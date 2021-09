Retransmission du podcast « 21 dans chaque siècle » Musée de l’École publique, 18 septembre 2021 16:00, Saint-Clar.

C’était comment être jeune en 1921 ?

En juillet dernier, dans le cadre de l’animation C’est mon patrimoine, un groupe de jeunes du territoire a été invité par la Communauté de communes Bastides de Lomagne à traverser le temps pour découvrir le quotidien des jeunes de 1921. Venez découvrir en exclusivité l’histoire « 21 dans chaque siècle » qu’ils ont inventé avec Marie Obé, intervenante radio, et Réjane Peigny, écrivaine, un podcast mêlant des témoignages du passé et du présent.

Pour réaliser ce podcast, les jeunes ont mené l’enquête auprès de divers acteurs culturels et patrimoniaux de la Communauté de communes Bastides de Lomagne et de ses alentours : Musée de l’école publique et EVS-Médiathèque à Saint-Clar, Micro-Folie à Sarrant, Archives Départementales à Auch.

La retransmission du podcast et le making-off du projet seront présentés au musée de l’école publique à Saint-Clar le 18 septembre à 16h autour d’un verre en présence des jeunes et de tous les partenaires du projet.

