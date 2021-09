Harnes Musée de l'Ecole et de la Mine Harnes, Pas-de-Calais Visite du musée Musée de l’Ecole et de la Mine Harnes Catégories d’évènement: Harnes

Pas-de-Calais

Visite du musée Musée de l’Ecole et de la Mine, 18 septembre 2021 10:00, Harnes. Journée du patrimoine 2021 Musée de l’Ecole et de la Mine. Gratuit|Sur inscription 03.21.75.38.97

18 et 19 septembre Visite du musée * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Afin de respecter le protocole COVID, Passe Sanitaire obligatoire

Musée de l’Ecole et de la Mine 20/24 rue de Montceau-les-Mines 62440 Harnes Harnes 62440 Pas-de-Calais

https://cibul.s3.amazonaws.com/location87099608.jpg 03 21 75 38 97 https://www.museedelamine.org/

Situé à Harnes, commune du Pas-de-Calais, le Musée de l’École et de la Mine vous apprend tout de l’histoire du charbon, vous dévoile la vie quotidienne du mineur et vous offre la reconstitution de plusieurs galeries souterraines. Le musée vous replonge également dans l’enseignement début du XXème siècle à l’aide d’une salle de classe de l’époque.

Crédits : Gratuit|Sur inscription © Lens-Liévin Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Harnes, Pas-de-Calais Autres Lieu Musée de l'Ecole et de la Mine Adresse 20/24 rue de Montceau-les-Mines 62440 Harnes Ville Harnes lieuville Musée de l'Ecole et de la Mine Harnes