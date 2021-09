Sainte-Marie-aux-Mines Musée de l'école d'Echery Haut-Rhin, Sainte-Marie-aux-Mines Découvrez l’histoire de l’école dans le Val d’Argent Musée de l’école d’Echery Sainte-Marie-aux-Mines Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Sainte-Marie-aux-Mines

Découvrez l’histoire de l’école dans le Val d’Argent Musée de l’école d’Echery, 19 septembre 2021 10:00, Sainte-Marie-aux-Mines. Journée du patrimoine 2021 Musée de l’école d’Echery. Gratuit 06 47 39 69 23

Dimanche 19 septembre, 10h00, 14h00 Découvrez l’histoire de l’école dans le Val d’Argent * Aménagé au 1er étage de l’école élémentaire d’Echery, le musée de l’école retrace l’histoire de l’école dans le Val d’Argent dans deux anciennes salles de classe. La première salle propose une exposition de documents, de livres scolaires, de cahiers d’élèves et de photographies, qui reflète l’histoire de l’enseignement primaire en Alsace, oscillant entre le système scolaire français et allemand.

En franchissant le seuil de la seconde pièce, l’odeur du parquet fait ressurgir les souvenirs de l’école d’autrefois. Sous le regard sévère du maître des lieux, vous pénétrez désormais dans la salle de classe telle qu’elle était aménagée dans les années 1930. Au cours de la visite, le guide vous expliquera le déroulement d’une journée de classe vécue par les élèves de l’Entre Deux-Guerres, et vous présentera le matériel scolaire utilisé à l’époque. À votre demande, il vous initiera à l’écriture à la plume sergent-major. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

*

Gratuit. Entrée libre. Plateau libre à la sortie. Pass sanitaire obligatoire.

Musée de l’école d’Echery 48 rue d’Untergrombach, 68160 Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location56597767.jpg 03 89 58 35 91 http://www.valdargent.com/paysarthistoire.htm https://fr-fr.facebook.com/pages/Pays-dArt-et-dHistoire-du-Val-dArgent/181172125273207

Le musée évoque l’histoire de l’école dans le Val d’Argent du XVIe au XXe siècle, à travers une exposition de documents scolaires et une reconstitution d’une salle de classe des années 1930, avec du matériel d’époque.

Crédits : ©Denis Masson, CCVA Gratuit ©Alain Kauffmann, OTVA

Détails Heure : 10:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Sainte-Marie-aux-Mines Autres Lieu Musée de l'école d'Echery Adresse 48 rue d'Untergrombach, 68160 Sainte-Marie-aux-Mines Ville Sainte-Marie-aux-Mines lieuville Musée de l'école d'Echery Sainte-Marie-aux-Mines