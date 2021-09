Nancy Musée de l'École de Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy Atelier origami pour petits et grands Musée de l’École de Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Atelier origami pour petits et grands Musée de l'École de Nancy, 18 septembre 2021 14:00, Nancy
Gratuit

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Gratuit. Entrée libre. Atelier en continu.

Musée de l’École de Nancy 36-38 rue du Sergent Blandan, 54000 Nancy Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location95812896.jpg 03 83 40 14 86 http://www.ecole-de-nancy.com/web/

De la vaste propriété d’Eugène Corbin subsistent une maison, un parc et une construction spectaculaire, un aquarium à 3 niveaux attribué à Lucien Weissenburger.

À l’intérieur de la maison, une mise en situation des objets de tous types (mobilier, objets d’arts, tissu, verre, céramique…) permet de reconstituer l’atmosphère 1900 sans être une stricte reconstitution. Le musée offre également un aperçu du mouvement Art nouveau français.

