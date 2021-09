Saintes Musée de l'Échevinage Charente-Maritime, Saintes Rencontre avec une professionnelle de la restauration de peintures Musée de l’Échevinage Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Nombre de places limité selon protocole sanitaire en vigueur.

Musée de l’Échevinage 29 ter rue Alsace Lorraine, 17100 Saintes Saintes 17100 Saint-Vivien Charente-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/location92374137.jpg?_ts=1630590303797 05 46 93 52 39 http://www.ville-saintes.fr

Cet ancien Hôtel de Ville, bâti au XVIIIe siècle, abrite depuis 1978 des collections de peintures, sculptures et céramiques, datées du XVIe au XXe siècle. Des scènes de guerre aux évocations religieuses, des paysages flamands au littoral atlantique, d’une jeune fille à la rose aux porcelaines de Chine, les collections traversent les époques et les pays du monde entier, et emmènent le visiteur au cœur de l’histoire de l’art.

