samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Gratuit. Entrée libre.

Musée de l'Art Forain et de la Musique Mécanique Place Aristide Briand, 54800 Conflans-en-Jarnisy

https://www.foliesforaines.com/

Dans un fabuleux décor d’art forain associant chevaux de bois, sculptures de manèges et peintures d’époque, le musée de Conflans vous fait redécouvrir les accents de la fête à l’ancienne. Ce musée offre au visiteur une collection très complète de pièces de musiques mécaniques allant des instruments de salon, aux orgues de barbarie en passant par les pianos mécaniques et présentant même un gigantesque Orchestrion DECAP long de 8 mètres et composé de 8 instruments au fonctionnement « mécanisé ». Complétant cette collection, le musée présente aussi une collection d’automates, dont des oiseaux siffleurs et la famille des serinette, merline et perrroquette qui rappelle au visiteur la contribution de la Lorraine et de Mirecourt à l’histoire de la musique mécanique. (source : Métiers d’art – Grand Est)

