Levie

Journées du Patrimoine musée de l’Alta Rocca, 18 septembre 2021 10:00, Levie. Journée du patrimoine 2021 musée de l’Alta Rocca. Gratuit

18 et 19 septembre Journées du Patrimoine * Visites commentées de l’exposition Paci eterna – Tombes et Outre-tombe

Samedi après-midi (14H00) et dimanche matin (11H00)

Durée : 1H00 Ateliers

Samedi Matin (10H) et samedi après-midi (15H30)

Ateliers à destination des parents et des enfants, à partir de 6 ans

Durée : 1h30

Après une visite de l’exposition Paci eterna – Tombes et Outre-tombe, les parents et les enfants, deux par deux, sont invités, à l’image des jeux de dessins automatiques des surréalistes, à inventer d’autres manières de dessiner, à deux mains, à quatre mains, les pieds au mur …. D’une manière ludique, en expérimentant d’autres manières de dessiner, les parents et les enfants partagent un moment d’échange convivial. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h30

Entrée libre, réservation recommandée

musée de l’Alta Rocca 20170 LEVIE Levie 20170 Corse-du-Sud

04 95 78 00 73 Crédits : Collectivité de Corse Gratuit

Catégories d'évènement: Corse-du-Sud, Levie