18 et 19 septembre Visite guidée : À la découverte du musée de l’Air et de l’Espace * Le temps d’une visite, partez à la découverte des collections du musée, des premiers envols jusqu’à nos jours. Les secrets du mythique site du Bourget, théâtre de nombreux exploits de l’histoire de l’aviation, vous seront révélés ! Lieu : Départ de la Salle des Huit Colonnes

Durée : 1 heure

Horaires : 11h*, 12h, 13h*, 14h, 15h*, 16h

*Ces visites bénéficieront d’une traduction en langue des signes française (LSF)

Recommandation d’âge : à partir de 10 ans

Accessibilité : personnes à mobilité réduite, déficients intellectuels, déficients auditifs

Inscription dans la limite des places disponibles au point information du musée. *

Inauguré au Bourget en 1975, le Musée de l’air et de l’espace de Paris-Le Bourget est un des premiers musées aéronautiques du monde par son ancienneté et par la richesse de ses collections. Ces collections sont exposées dans l’aérogare, conçue par l’architecte Georges Labro, inaugurée en 1937 et inscrite à l’Inventaire des Monuments historiques. Ce bâtiment emblématique de l’architecture aéroportuaire des années 1930 est implanté sur un lieu chargé d’histoire : 1915 : Création du terrain d’aviation du Bourget 1919 : 1er vol commercial Paris-Londres 1927 : Départ de Nungesser et Coli à bord de l’Oiseau Blanc / Arrivée de Lindbergh en provenance de New-York 1930 : Départ de Costes et Bellonte pour New-York à bord du Point d’interrogation 1933 : Fondation d’Air France Et tous les deux ans depuis 1953 : Salon de l’aéronautique

