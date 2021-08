Exposition ” Il était une fois Saint-Quentin-en-Yvelines” Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, 18 septembre 2021 14:00, Montigny-le-Bretonneux.

Journée du patrimoine 2021 Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines. Gratuit

Samedi 18 septembre, 14h00

Exposition ” Il était une fois Saint-Quentin-en-Yvelines”

*

Parcourez l’histoire et le patrimoine de l’agglomération de Saint Quentin-en-Yvelines de l’Antiquité jusqu’à nos jours. À travers photos, vidéos et objets, explorez notamment les réalisations urbaines et architecturales pour la plupart contemporaines et l’aventure de la Ville Nouvelle.

*

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

*

Port du masque à partir de 11 ans et pass sanitaire obligatoires



Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Quai François-Truffaut 78185 Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines

https://cibul.s3.amazonaws.com/location16238373.jpg 01 34 52 28 80 http://museedelaville.sqy.fr http://www.facebook.com/#!/museeville.sqy?fref=ts

Le Musée de la ville, équipement de la Communauté d’agglomération, a été créé en 1977, sous le nom de l’Écomusée de Saint-Quentin-en-Yvelines, pour conserver les traces du passé sur le territoire au moment de la création de la ville nouvelle. Il a aujourd’hui pour mission, à la fois de conserver et mettre en valeur les éléments remarquables du territoire et de donner les clés de lecture pour comprendre la ville nouvelle. Pour les Journées du Patrimoine 2014, le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses partenaires, dans le cadre du label Villes et Pays d’art et d’histoire, vous proposent des animations dans et hors les murs pour comprendre et découvrir ce territoire, où l’on cultive une autre idée du patrimoine…

Crédits : @ Musée de la ville /D. Huchon Gratuit