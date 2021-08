Visite exposition ” Viens jouer dehors” Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, 18 septembre 2021 15:00, Montigny-le-Bretonneux.

Journée du patrimoine 2021 Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines. Gratuit

Samedi 18 septembre, 15h00, 16h30

Visite exposition ” Viens jouer dehors”

*

Au tournant des décennies 1960-1970, on assiste à un renouveau des propositions de jeux d’extérieur en milieu urbain pour mieux prendre en compte le monde de l’enfance. Quelques créateurs s’investiront durablement dans ce domaine en proposant des environnements ludiques qui tiennent à la fois de la sculpture et du jeu, tels les artistes Jean-Marie et Marthe Simonnet, Ariane et Bernard Vuarnesson, le groupe Ludic ou encore la société ARTUR, dont l’exposition présente des réalisations, à travers objets, images d’archives, photographies… La place de l’enfant au sein de la ville et la réflexion sur ses besoins spécifiques ont amené, à partir de la fin des années 1960, à proposer de nouvelles formes ludiques dans l’espace public. Très affirmées par leur présence visuelle, ces aires de jeux contrastent avec l’architecture des bâtiments environnants et soulignent avec force la vitalité de l’enfance et l’importance du jeu.

*

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h30 à 17h30

*

Port du masque à partir de 11 ans et pass sanitaire obligatoires



Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Quai François-Truffaut 78185 Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines

https://cibul.s3.amazonaws.com/location16238373.jpg 01 34 52 28 80 http://museedelaville.sqy.fr http://www.facebook.com/#!/museeville.sqy?fref=ts

Le Musée de la ville, équipement de la Communauté d’agglomération, a été créé en 1977, sous le nom de l’Écomusée de Saint-Quentin-en-Yvelines, pour conserver les traces du passé sur le territoire au moment de la création de la ville nouvelle. Il a aujourd’hui pour mission, à la fois de conserver et mettre en valeur les éléments remarquables du territoire et de donner les clés de lecture pour comprendre la ville nouvelle. Pour les Journées du Patrimoine 2014, le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses partenaires, dans le cadre du label Villes et Pays d’art et d’histoire, vous proposent des animations dans et hors les murs pour comprendre et découvrir ce territoire, où l’on cultive une autre idée du patrimoine…

Crédits : @ Musée de la ville /DR Gratuit