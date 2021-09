Visite de la Tour des Échevins Musée de la Tour des Échevins, 18 septembre 2021 14:00, Luxeuil-les-Bains.

Journée du patrimoine 2021 Musée de la Tour des Échevins. Gratuit

18 et 19 septembre

Visite de la Tour des Échevins

En arrivant à Luxeuil-les-Bains, impossible de passer à côté de la Tour des Échevins sans la remarquer ! Monument emblématique de la ville, la tour impressionne par sa hauteur et son architecture gothique avec ses gargouilles, son oriel, ses décorations, elle est la star des photographies souvenirs de Luxeuil-les-Bains.

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Musée de la Tour des Échevins 36 rue Victor Genoux 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône

03 84 40 00 07

Ancien Hôtel de Ville dit “Tour des Échevins” ou encore “Maison carrée”. Établi depuis 1973 dans une salle de l’hôtel de ville du XVème siècle, le musée a depuis lors envahi la totalité de la “Tour des Échevins”, bel édifice gothique sommé d’un beffroi crénelé, témoin de l’ancienne importance de la bourgeoisie locale. L’ascension des quelques 146 marches vous conduira à un superbe panorama sur le Jura et les Vosges. Dans les salles, vous trouverez les traces locales des contemporains d’Astérix (la plus belle collection de stèles gallo-romaines de Franche-Comté) et de leurs prédécesseurs (rares statuettes gauloises en bois et en bronze), mais aussi des tableaux et dessins de peintres de la première moitié du XXème siècle, tel Jules Adler, le peintre des humbles. Jules Adler, est né à Luxeuil-les-Bains en 1865. Une salle lui est consacrée, présentant près de 40 oeuvres exécutées avec des techniques diverses, dont les célèbres : “les Haleurs” et “Mon vieux Luxeuil”.

