Charlieu Musée de la soierie Charlieu, Loire Démonstrations de tissage Musée de la soierie Charlieu Catégories d’évènement: Charlieu

Loire

Démonstrations de tissage Musée de la soierie, 18 septembre 2021 10:00, Charlieu. Journée du patrimoine 2021 Musée de la soierie. Gratuit Handicap intellectuel|Handicap visuel|Handicap moteur|Handicap psychique

18 et 19 septembre Démonstrations de tissage * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Musée de la soierie 9 boulevard du Général-Leclerc, 42190 Charlieu, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Charlieu 42190 Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location2095587.jpg 04 77 60 28 84 http://www.ville-charlieu.fr

L’ancien Hôtel-Dieu du XVIIIe siècle a été réaménagé : démonstrations de tissage sur le métier à bras, le métier mécanique, le métier jacquard et le métier à jet d’air comprimé, robes et accessoires de mode en soie, vidéo sur le tissage et salle d’exposition temporaire.

Crédits : Musée de Charlieu Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Charlieu, Loire Autres Lieu Musée de la soierie Adresse 9 boulevard du Général-Leclerc, 42190 Charlieu, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Charlieu Age minimum 4 Age maximum 99 lieuville Musée de la soierie Charlieu