Visite libre du Musée de la Résistance et de la Déportation en Ardèche
Musée de la Résistance et de la Déportation en Ardèche
Le Teil
Ardèche

Le Teil

Journée du patrimoine 2021
Gratuit
Handicap moteur

17 – 19 septembre Visite libre du Musée de la Résistance et de la Déportation en Ardèche * Fondé en 1992 par d’anciens résistants et déportés le musée a pour volonté de transmettre la mémoire de tous ceux qui ont combattu pour la libération et pour la victoire contre la barbarie nazie. Outre l’exposition permanente, spécifiquement dédiée à l’Ardèche des “Années noires”, le musée présente une première exposition en lien avec une partie de la thématique du Concours de la Résistance :” Vers la Victoire, la France au combat de 1942 à 1945″. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 13h30 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 13h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 13h30 à 18h00

Entrée libre.

Musée de la Résistance et de la Déportation en Ardèche Espace Aden, 15, rue du Travail, 07400 Le Teil, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Le Teil 07400 Ardèche

https://cibul.s3.amazonaws.com/location53787732.jpg 04 75 92 25 61 http://www.ardeche-resistance-deportation.fr

Fondé en 1992, le musée de la Résistance et de la Déportation en Ardèche propose un parcours muséographique retraçant le déroulement des événements de la Seconde Guerre mondiale, en s’attardant plus particulièrement sur les problématiques de la résistance dans la région ardéchoise ainsi que sur la déportation. Outre une volonté pédagogique et un objectif de transmission aux jeunes générations, le musée souhaite également honorer la mémoire des anciens résistants et déportés lors de cette sombre période de l’histoire française.

