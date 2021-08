Nantua Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Ain Ain, Nantua Visite libre du musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain Nantua Catégories d’évènement: Ain

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Port du masque obligatoire & pass sanitaire valide ou test négatif obligatoire.

Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Ain 3, montée de l'abbaye, 01130 Nantua, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Installé dans l’ancienne prison de Nantua, ville médaillée de la Résistance, le musée retrace l’histoire de la Seconde Guerre mondiale vécue par les habitants de l’Ain. Entièrement rénové et actualisé, le musée présente une riche collection d’objets, de documents et de témoignages exceptionnels issus du territoire, et souligne des parcours de vie de femmes et d’hommes du département. À travers l’histoire de l’Ain, c’est la France des années 1939-1945 qui se révèle au fil de la visite. Rendu accessible à tous grâce à de nouveaux aménagements, outils multimédias et interactifs (cartes animées, projections, dalles tactiles, objets à toucher…), le musée s’attache à garantir un confort de visite optimal et renouvelle notre vision de la Seconde Guerre mondiale.

