17 – 19 septembre Réouverture du Musée de la Résistance en Bretagne * Après deux ans de travaux de rénovation architecturale et une scénographie entièrement renouvelée, le Musée de la Résistance en Bretagne ouvrira ses portes le samedi 18 septembre 2021, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Pour l’occasion, de nombreuses festivités organisées par De l’Oust à Brocéliande Communauté se dérouleront du 17 au 26 septembre 2021. Parmi les temps forts de cette Semaine Inaugurale, un Son & Lumière retraçant l’histoire du plus grand maquis de résistants de Bretagne avec plus de 250 acteurs se déroulera les 17, 18 et 19 septembre 2021. Pour cet évènement, pensez à réserver dès à présent votre place en ligne sur le site internet du musée : https://www.musee-resistance-bretagne.com/billetterie-musee/. Attention, les places sont limitées ! Autre temps fort à ne pas rater : un Bal de la Libération aura lieu le samedi 25 septembre 2021 à partir de 19h sur le parvis du musée (Les Hardys Behelec, 56140 Saint-Marcel). Venez danser en tenue d’époque et laissez-vous entraîner par le groupe SpeakEasy sur des airs de jazz swing des années 30/40. Entrée libre, snack et buvette sur place. Enfin, des conférences se dérouleront les 22, 25 et 26 septembre 2021. Entrée libre, réservation en ligne sur le site internet du musée : https://www.musee-resistance-bretagne.com/billetterie-musee/. Le pass sanitaire sera obligatoire pour assister à l’ensemble des évènements de la Semaine Inaugurale. Les personnes de plus de 18 ans seront invitées à présenter à l’entrée l’un des trois documents suivants :

– Une attestation de vaccination complète

– Un test négatif RT-PCR, antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé de moins de 72h maximum

– Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois Pour plus de précisions, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : evenement@oust-broceliande.bzh *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Entrée libre. Gratuit pendant les Journées Européennes du Patrimoine

