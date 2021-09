Saint-Marcel Musée de la Résistance en Bretagne Morbihan, Saint-Marcel Saint-Marcel, De l’ombre à la lumière Musée de la Résistance en Bretagne Saint-Marcel Catégories d’évènement: Morbihan

Saint-Marcel, De l'ombre à la lumière Musée de la Résistance en Bretagne, 17 septembre 2021 20:30, Saint-Marcel

17 – 19 septembre Saint-Marcel, De l’ombre à la lumière * Les 17, 18 et 19 septembre 2021 se déroulera le Son et Lumière du musée de la Résistance en Bretagne à Saint-Marcel.

À cette occasion, 250 hommes, femmes et enfants, seront acteurs de l’histoire du plus grand maquis de résistants de Bretagne. Ces trois représentations ont pour objectif de partager l’histoire de ces hommes et femmes qui ont combattu pour le bien-être de notre nation. Ce travail de mémoire est important pour les habitants de Saint-Marcel, ce village qui a soutenu le maquis et dont la population a subi de terribles représailles pour son soutien à la Résistance. I_nfos pratiques :_ Le Son & Lumière débutera à 20h30 et se déroulera à proximité du musée de la Résistance en Bretagne à Saint-Marcel. Chaque visiteur est invité, muni de son billet, à se présenter au moins 45 minutes avant le début du spectacle. Ouverture du site à partir de 18h00. Fin du spectacle vers 22h00. Tarif réduit accordé aux 10-17 ans / Gratuit pour les moins de 10 ans Snack et buvette sur place.

Les animaux de compagnie ne sont pas admis durant le spectacle. Parking : Champ situé à côté du musée, entrée par la route de l’ESAT

PMR : nous contacter lors de l’achat de la place pour obtenir un accès au parking accessible aux PMR : evenement@oust-broceliande.bzh / 07 64 58 19 76 Informations pass sanitaire : Les personnes de plus de 18 ans seront invitées à présenter à l’entrée l’un des trois documents suivants :

– Une attestation de vaccination complète

– Un test négatif RT-PCR, antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé de moins de 72h maximum

– Un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois

Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire *

vendredi 17 septembre – 20h30 à 23h00

samedi 18 septembre – 20h30 à 23h00

dimanche 19 septembre – 20h30 à 23h00

Musée de la Résistance en Bretagne Les Hardys Béhélec, 56140, Saint-Marcel Saint-Marcel 56140 Morbihan

