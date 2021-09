Saint-Connan Musée de la Résistance en Argoat Côtes-d'Armor, Saint-Connan Présentation du fonds d’archives du musée de la Résistance en Argoat Musée de la Résistance en Argoat Saint-Connan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Connan

Présentation du fonds d’archives du musée de la Résistance en Argoat Musée de la Résistance en Argoat, 19 septembre 2021 14:00, Saint-Connan. Journée du patrimoine 2021 Musée de la Résistance en Argoat. Gratuit Handicap intellectuel|Handicap moteur 02 96 47 17 66

Dimanche 19 septembre, 14h00, 15h15, 16h30 Présentation du fonds d’archives du musée de la Résistance en Argoat * Le responsable du fonds d’archives du musée de la Résistance en Argoat, Alain Quillévéré, viendra présenter au public quelques objets emblématiques issus des dons qui ont été faits au musée. Il parlera aussi de la démarche de collectage et de préservation, qui est une mission essentielle du musée. *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 15h15 à 16h15

dimanche 19 septembre – 16h30 à 17h30

*

Sur réservation uniquement. Port du masque et présentation du pass sanitaire obligatoire pour l’accès au lieu. Activité soumise aux conditions sanitaires liées à la Covid-19.

Musée de la Résistance en Argoat Étang-Neuf, 22480, Saint-Connan Saint-Connan 22480 Côtes-d’Armor

https://cibul.s3.amazonaws.com/location84215838.jpg 02 96 47 17 66 http://www.etangneufbretagne.com Crédits : Musée de la Résistance en Argoat Gratuit Musée de la Résistance en Argoat

Détails Heure : 14:00 - 17:30 Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Connan Autres Lieu Musée de la Résistance en Argoat Adresse Étang-Neuf, 22480, Saint-Connan Ville Saint-Connan lieuville Musée de la Résistance en Argoat Saint-Connan