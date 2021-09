Saint-Connan Musée de la Résistance en Argoat Côtes-d'Armor, Saint-Connan Visite guidée “flash” du musée de la Résistance en Argoat Musée de la Résistance en Argoat Saint-Connan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Connan

Visite guidée “flash” du musée de la Résistance en Argoat Musée de la Résistance en Argoat, 19 septembre 2021 15:00, Saint-Connan. Journée du patrimoine 2021 Musée de la Résistance en Argoat. Tarif préférentiel Handicap intellectuel|Handicap moteur 02 96 47 17 66

Dimanche 19 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Visite guidée “flash” du musée de la Résistance en Argoat * Venez profiter d’une visite “flash” du musée à 15h, 16h et 17h !

La visite sera suivie de l’atelier “un objet, une histoire” : le collectionneur du musée viendra présenter des objets à l’histoire très particulière, qui ne sont pas visibles au musée habituellement. *

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h00

Compris dans le billet d’entrée au musée (3€). Uniquement sur réservation. Port du masque et présentation du passe sanitaire obligatoire, activité prévue soumise aux conditions sanitaires liées à la Covid-19.

Musée de la Résistance en Argoat Étang-Neuf, 22480, Saint-Connan Saint-Connan 22480 Côtes-d’Armor

https://cibul.s3.amazonaws.com/location84215838.jpg 02 96 47 17 66 http://www.etangneufbretagne.com Crédits : Patrice Morel Tarif préférentiel Musée de la Résistance en Argoat

Heure : 15:00 - 18:00