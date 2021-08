Saint-Connan Musée de la Résistance en Argoat Côtes-d'Armor, Saint-Connan Visite libre des espaces d’exposition du musée de la Résistance en Argoat Musée de la Résistance en Argoat Saint-Connan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Visite libre des espaces d'exposition du musée de la Résistance en Argoat Musée de la Résistance en Argoat, 18 septembre 2021 14:00, Saint-Connan

18 et 19 septembre Visite libre des espaces d’exposition du musée de la Résistance en Argoat * Dans un cadre insolite, partez à la découverte de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la Résistance du département des Côtes d’Armor.

A 20 km au sud de Guingamp.

Muséographie moderne, ludique et vivante.

Pour en savoir plus : *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

3€ pour tous, port du masque et pass sanitaire obligatoire, dans le respect des règles liées à la Covid-19.

Musée de la Résistance en Argoat Étang-Neuf, 22480, Saint-Connan Saint-Connan 22480 Côtes-d’Armor

