18 et 19 septembre Visite du Musée de la Résistance de Bondues * Aujourd’hui, dans les vestiges de ce fort, le Musée de la Résistance de Bondues, musée municipal, transmet ce qu’a été la résistance dans le Nord-Pas-de-Calais au temps de l’occupation allemande. Suivre l’itinéraire de résistants du Nord, découvrir les trésors d’invention déployés par des prisonniers pour continuer à résister, se promener dans les vestiges d’un ancien fort…Voilà ce que propose le Musée de la Résistance de Bondues *

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h00

Entrée gratuite, pass sanitaire et masque obligatoire

Musée de la résistance Avenue du Général de Gaulle – 59910 Bondues Bondues 59910 Nord

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, du 17 mars 1943 au 1er mai 1944, 68 résistants sont fusillés au fort de Bondues. Aujourd’hui, dans les vestiges de ce fort, le Musée de la Résistance de Bondues, musée municipal, transmet ce qu’a été la résistance dans le Nord-Pas-de-Calais au temps de l’occupation allemande.

