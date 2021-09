Le Mans Musée de la Reine-Bérengère Le Mans, Sarthe Vues anciennes de la Cité Plantagenêt : autour de la maquette d’Étienne Bouton Musée de la Reine-Bérengère Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Dimanche 19 septembre, 14h30, 16h30 Vues anciennes de la Cité Plantagenêt : autour de la maquette d’Étienne Bouton * Installée à nouveau pour l’été au rez de chaussée du musée de la Reine Bérengère, ce plan en relief à l’échelle 1/100ème, créé par Etienne Bouton, spécialiste réputé de la Cité Plantagenêt, propose une reconstitution du palais comtal et de ses abords tels qu’ils se présentaient à la fin du XVIème siècle. D’une étonnante précision, cette belle réalisation, d’un intérêt historique de premier plan, enchantera les petits autant que les grands. *

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h30

dimanche 19 septembre – 16h30 à 17h30

Gratuit, sans inscription

Musée de la Reine-Bérengère 7-13 rue de la Reine Bérengère, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe

