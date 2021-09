Verdun Musée de la Princerie Meuse, Verdun Visite libre des collections permanentes et de l’exposition « Voyage(s) » Musée de la Princerie Verdun Catégories d’évènement: Meuse

18 et 19 septembre Visite libre des collections permanentes et de l’exposition « Voyage(s) » * Organisée de façon collaborative, l’exposition « Voyages(s) » présente une sélection d’œuvres choisies par les visiteurs du musée. Peintures, sculptures, estampes et objets d’art invitent à une découverte inédite des collections, de l’Europe à l’Asie en passant par l’Océanie et l’Afrique, à travers 3 000 ans d’Histoire, de l’Antiquité à aujourd’hui. https://www.musee-princerie-verdun.fr/agenda/voyages/ *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre. Port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans, pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans.

Musée de la Princerie 16 rue de la Belle Vierge, 55100 Verdun Verdun 55100 Meuse

Cet hôtel particulier du XVIe siècle abrite le musée d’Art et d’Histoire de la Ville de Verdun depuis 1932. Les collections présentées sont riches et variées et permettent de découvrir l’histoire de la région depuis la Préhistoire jusqu’au début du XXe siècle : objets archéologiques, statuaire médiévale, œuvres des peintres Jules Bastien-Lepage et Hector Leroux, mobilier traditionnel, céramiques, taques de cheminée et militaria rythment le parcours de visite. Le jardin, dominé par un érable centenaire, évoque l’esprit romantique du XIXe siècle.

