Visite de l'exposition permanente avec médiateurs culturels postés Musée de La Poste Paris

Visite de l’exposition permanente avec médiateurs culturels postés Musée de La Poste, 18 septembre 2021 14:30, Paris. Journée du patrimoine 2021 Musée de La Poste. Gratuit Handicap auditif|Handicap visuel|Handicap moteur

18 et 19 septembre Visite de l’exposition permanente avec médiateurs culturels postés * Grâce aux médiateurs culturels du Musée de La Poste postés sur les trois plateaux de l’exposition permanente, les visiteurs pourront découvrir autour de l’emblématique totem toute la richesse du patrimoine postal : La conquête du territoire, qui raconte l’histoire du transport postal ; Des hommes et des métiers, qui suit le facteur du tri à la distribution et dévoile les coulisses de l’exploitation ; La Poste, l’art et le timbre, qui dévoile les secrets de fabrication du timbre et la vitalité de l’art postal. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 17h00

Musée de La Poste 34 boulevard de Vaugirard 75015 Paris Paris 75015 Paris 15e Arrondissement Paris

https://cibul.s3.amazonaws.com/location96345114.jpg 01 42 79 24 24 http://museedelaposte.fr https://www.facebook.com/museedelaposte/,https://twitter.com/museedelaposte

Le Musée de La Poste rénové a réouvert en novembre 2019 et met en lumière ses collections pour un voyage au cœur de l’histoire de la Poste, de l’art postal et de la philatélie, d’hier à demain. Une visite recommandée, facile et pratique, à travers trois plateaux d’exposition permanente et des expositions temporaires, accessibles à tous. La façade, emblématique de l’architecture des années 1970, révélée par le cabinet Jung Architectures, devient la première étape de la visite. L’intérieur du bâtiment s’ouvre sur le « totem » : une installation verticale où flottent des objets qui symbolisent les différents moyens de transport adoptés par La Poste au cours de son histoire. Ce totem relie les trois plateaux d’exposition thématiques et la galerie d’accueil. Retrouvez la programmation culturelle sur www.museedelaposte.fr

Crédits : Musée de La Poste Gratuit photo : © Nervé Abbadie

