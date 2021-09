Nice Musée de la Photographie Charles Nègre Alpes-Maritimes, Nice Spectacle Chorégraphique Musée de la Photographie Charles Nègre Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

18 et 19 septembre Spectacle Chorégraphique * Apprivoise-moi ! est une performance de danse où le geste dansé entre en relation avec le son et inscrit sa trace dans sa relation au monde en lien avec les images que nous propose Sebastiao Salgado. Le photographe capture le vivant et le rend visible, il questionne notre rapport au monde et la relation que l’humain entretient avec ses semblables. Cette performance est une invitation sensible de l’instant, un voyage dans une partie de l’oeuvre du photographe, une interprétation par le geste dansé de cet acte de création : la révélation de notre présence au monde par l’image. *

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

Entrée libre

Musée de la Photographie Charles Nègre 1 Place Pierre Gautier 06300 Nice Nice 06300 Vieux Nice Alpes-Maritimes

Implanté au cœur du Vieux-Nice, c’est le seul musée consacré à la photographie dans les Alpes-Maritimes. Il propose des expositions temporaires monographiques ou collectives des plus grands noms de la photographie, ainsi que des thématiques présentant toutes les tendances, de la photographie ancienne à l’image numérique. Après 16 ans passés dans les murs de l’Artistique, Boulevard Dubouchage, le Théâtre de la Photographie et de l’Image s’installe Place Pierre Gautier, dans une ancienne sous-station électrique et devient en 2016, le Musée de la Photographie Charles Nègre. Le Musée est doté d’une galerie attenante consacrée à la création régionale photographique. La sous-station Préfecture mise en service dans les années 30 pour l’alimentation électrique du quartier, permettait de transformer le courant alternatif à haute tension en courant continu à basse tension. De cette époque subsistent le caractère industriel de l’architecture et un ancien pont roulant.

