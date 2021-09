Nice Musée de la Photographie Charles Nègre Alpes-Maritimes, Nice Visite Commentée Musée de la Photographie Charles Nègre Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

18 et 19 septembre Visite Commentée * Dans l’exposition de Sebastiao Salgado « Déclarations », le public va découvrir le travail de ce grand photographe humaniste et, à travers cet atelier, s’interroger sur l’impact des images sur sa sensibilité. Cette photographie est-elle choquante ou émouvante? En regardant ces images, d’un autre angle, celui des émotions, les visiteurs pourront expérimenter cette question et exprimer ce qu’elles provoquent en eux. *

Musée de la Photographie Charles Nègre 1 Place Pierre Gautier 06300 Nice Nice 06300 Vieux Nice Alpes-Maritimes

Implanté au cœur du Vieux-Nice, c’est le seul musée consacré à la photographie dans les Alpes-Maritimes. Il propose des expositions temporaires monographiques ou collectives des plus grands noms de la photographie, ainsi que des thématiques présentant toutes les tendances, de la photographie ancienne à l’image numérique. Après 16 ans passés dans les murs de l’Artistique, Boulevard Dubouchage, le Théâtre de la Photographie et de l’Image s’installe Place Pierre Gautier, dans une ancienne sous-station électrique et devient en 2016, le Musée de la Photographie Charles Nègre. Le Musée est doté d’une galerie attenante consacrée à la création régionale photographique. La sous-station Préfecture mise en service dans les années 30 pour l’alimentation électrique du quartier, permettait de transformer le courant alternatif à haute tension en courant continu à basse tension. De cette époque subsistent le caractère industriel de l’architecture et un ancien pont roulant.

