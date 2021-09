Concarneau Musée de la Pêche Concarneau, Finistère Visite théâtralisée « Retour vers le futur… » Musée de la Pêche Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Dimanche 19 septembre, 11h00, 14h30 Visite théâtralisée « Retour vers le futur… » * Embarquez avec les comédiens de Cam&Léon et remontez-le temps jusqu’en 1961. Découvrez l’histoire du Musée de la Pêche revisitée avec humour lors d’une visite décalée et instructive. *

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h30

Accès libre

Musée de la Pêche 3, rue Vauban, 29900, Concarneau Concarneau 29900 Finistère

