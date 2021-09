Concarneau Musée de la Pêche Concarneau, Finistère Jouer avec le musée ! Musée de la Pêche Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Finistère

Jouer avec le musée ! Musée de la Pêche, 18 septembre 2021 10:30, Concarneau. Journée du patrimoine 2021 Musée de la Pêche. Gratuit

18 et 19 septembre Jouer avec le musée ! * Une médiatrice invite tous les visiteurs à tester leurs connaissances sur l’univers de la pêche. Une manière ludique d’apprendre et de découvrir autrement les objets et vitrines du musée. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h00

samedi 18 septembre – 15h30 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h00

dimanche 19 septembre – 15h30 à 17h00

*

Accès libre

Musée de la Pêche 3, rue Vauban, 29900, Concarneau Concarneau 29900 Finistère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location50077555.jpg 02 98 97 10 20 http://musee-peche.fr Crédits : F. Mabille Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Concarneau, Finistère Autres Lieu Musée de la Pêche Adresse 3, rue Vauban, 29900, Concarneau Ville Concarneau lieuville Musée de la Pêche Concarneau