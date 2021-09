La Mure-Argens Musée de la Minoterie Alpes-de-Haute-Provence, La Mure-Argens Projection du documentaire “Utopia” en présence de l’artiste Georges Rousse Musée de la Minoterie La Mure-Argens Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Projection du documentaire “Utopia” en présence de l’artiste Georges Rousse Musée de la Minoterie, 18 septembre 2021 16:30, La Mure-Argens. Journée du patrimoine 2021 Musée de la Minoterie. Gratuit|Sur inscription 06 79 01 78 25, contact@secrets-de-fabriques.fr

Samedi 18 septembre, 16h30 Projection du documentaire “Utopia” en présence de l’artiste Georges Rousse * Réalisation : C. Boustani, Production : AnimaViva, durée 26 min. La projection sera commentée par l’artiste Georges Rousse au musée de la Minoterie le samedi 18 septembre à 16h30. De jour et de nuit, Georges Rousse parcourt le vaste palais social. Dans les chambres ou les salons des appartements, il ajoute des images aux images laissées par les habitants.

Par la photographie, il immisce une fiction artistique dans l’utopie sociale et domestique du Familistère.

Georges Rousse édifie finalement une épure d’architecture dans le vide de la grande cour et jette un nouveau trouble… *

samedi 18 septembre – 16h30 à 17h30

Musée de la Minoterie route d’Allos, 04170 La Mure-Argens La Mure-Argens 04170 Alpes-de-Haute-Provence

Musée de la Minoterie, ancien moulin à farine industriel. A partir de 1902, la minoterie de la Mure Argens va produire de la farine pendant 70 ans. En 2016, le musée vous accueille dans ce moulin industriel. Laissez-vous guider ou venez vous perdre dans ce dédale de machines disposées sur 4 niveaux.

Crédits : Georges Rousse / Adagp 2020 Gratuit|Sur inscription Verdon Pictures

