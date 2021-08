La Mure-Argens Musée de la Minoterie Alpes-de-Haute-Provence, La Mure-Argens Conférence : l’intervention contemporaine dans le patrimoine Musée de la Minoterie La Mure-Argens Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

La Mure-Argens

Conférence : l’intervention contemporaine dans le patrimoine Musée de la Minoterie, 17 septembre 2021 18:00, La Mure-Argens. Journée du patrimoine 2021 Musée de la Minoterie. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur 06 79 01 78 25, contact@secrets-de-fabriques.fr

Vendredi 17 septembre, 18h00 Conférence : l’intervention contemporaine dans le patrimoine * L’intervention contemporaine dans le patrimoine, une mixité qui met en relation le passé et le présent. Les questions qui en découlent seront abordées dans le cadre spécifique d’œuvres réalisées in situ. *

vendredi 17 septembre – 18h00 à 19h00

Musée de la Minoterie route d’Allos, 04170 La Mure-Argens La Mure-Argens 04170 Alpes-de-Haute-Provence

Musée de la Minoterie, ancien moulin à farine industriel. A partir de 1902, la minoterie de la Mure Argens va produire de la farine pendant 70 ans. En 2016, le musée vous accueille dans ce moulin industriel. Laissez-vous guider ou venez vous perdre dans ce dédale de machines disposées sur 4 niveaux.

