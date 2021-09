Gréasque Musée de la mine Bouches-du-Rhône, Gréasque Visite commentée de la galerie de la taille marchante Musée de la mine Gréasque Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Visite commentée de la galerie de la taille marchante Musée de la mine, 18 septembre 2021 10:30, Gréasque. Journée du patrimoine 2021 Musée de la mine. Gratuit|Sur inscription 04 42 69 77 00

18 et 19 septembre Visite commentée de la galerie de la taille marchante * Visite d’une reconstitution de la galerie de mine en surface, en compagnie d’anciens mineurs. Présentation de la taille marchante, un ensemble de soutènements hydrauliques, d’un convoyeur blindé dédié au transport du charbon, et d’un rabot, l’outil d’abattage du charbon. Matériel récupéré du puits Yvon Morandat, fermé en 2003, et réellement utilisé au fond des mines. Durée environ 1h. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h00

Sur inscription + port du masque et passe sanitaire

Musée de la mine puits hély d’oissel montée de l’ancien traînage 13850 Gréasque Gréasque 13850 Bouches-du-Rhône

Musée de la Mine

Crédits : Musée de la Mine, Puits Hély d’Oissel, Gréasque Gratuit|Sur inscription

