Atelier Fossiles et Ammonites de Provence MUSEE de la Mine de Cap Garonne, 18 septembre 2021 10:00, Le Pradet.

Journée du patrimoine 2021 MUSEE de la Mine de Cap Garonne. Tarif préférentiel

18 et 19 septembre

Atelier Fossiles et Ammonites de Provence

*

Dans certains calcaires on distingue tres bien les Ammonites fossilisées, quand on casse on découvre de magnifiques Ammonites et ou coquillages préservés cachés depuis des Millions d’années.

On va lors de cet Atelier créatif et pedagogigue recrer un faux calcaire à ammonites

*

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

*

2€/ personne ,14 places disponibles



MUSEE de la Mine de Cap Garonne 1000 chemin du baou rouge 83220 Le Pradet Le Pradet 83220 Var

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 0494083246 http://www.mine-capgaronne.fr

Mettez votre casque et pénétrez dans les entrailles de la terre, dans les galeries des anciennes mines de cuivre. L’originalité du Musée est sans doute le caractère vivant de sa visite ou l’on peut ressentir la vie des mineurs du XIX siècle en Provence et découvrir les mystères et merveilles de la nature garce à ses collections de minéraux.

Crédits : Musée de la Mine Tarif préférentiel