Le Pradet MUSEE de la Mine de Cap Garonne Le Pradet, Var A la découverte de l’histoire Minière en Provence, la Mine de Cap Garonne au Pradet MUSEE de la Mine de Cap Garonne Le Pradet Catégories d’évènement: Le Pradet

Var

A la découverte de l’histoire Minière en Provence, la Mine de Cap Garonne au Pradet MUSEE de la Mine de Cap Garonne, 18 septembre 2021 11:00, Le Pradet. Journée du patrimoine 2021 MUSEE de la Mine de Cap Garonne. Tarif préférentiel info@mine-capgaronne.fr, 0494083246

18 et 19 septembre A la découverte de l’histoire Minière en Provence, la Mine de Cap Garonne au Pradet * Le Musée de la Mine de Cap Garonne propose de revivre l’expérience des mineurs provençaux. A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée propose une visite commentée,accessible tout public, accompagnée d’une immersion dans la mine pour rendre tangible l’histoire Miniére de la région Provençal. Pour compléter la découverte de l’histoire Miniere, l’exposition temporaire « Ammonites » met la lumière sur la géologie et paleontologie Varoise *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h15

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h45

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h15

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h15

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h45

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h15

*

2€/ personne , moins de 6 ans gratuit,35 places disponibles

MUSEE de la Mine de Cap Garonne 1000 chemin du baou rouge 83220 Le Pradet Le Pradet 83220 Var

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 0494083246 http://www.mine-capgaronne.fr

Mettez votre casque et pénétrez dans les entrailles de la terre, dans les galeries des anciennes mines de cuivre. L’originalité du Musée est sans doute le caractère vivant de sa visite ou l’on peut ressentir la vie des mineurs du XIX siècle en Provence et découvrir les mystères et merveilles de la nature garce à ses collections de minéraux.

Crédits : Musée de la Mine Tarif préférentiel

Détails Catégories d’évènement: Le Pradet, Var Autres Lieu MUSEE de la Mine de Cap Garonne Adresse 1000 chemin du baou rouge 83220 Le Pradet Ville Le Pradet Age minimum 3 Age maximum 99 lieuville MUSEE de la Mine de Cap Garonne Le Pradet