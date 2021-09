Champagnac Musée de la mine Cantal, Champagnac Visite du musée de la mine Musée de la mine Champagnac Catégories d’évènement: Cantal

Visite du musée de la mine Musée de la mine, 18 septembre 2021 14:00, Champagnac. Journée du patrimoine 2021 Musée de la mine. Gratuit

18 et 19 septembre Visite du musée de la mine * Organisé par la Mairie de Champagnac — Infos : 04.71.69.61.55 ou mairie.champagnac@wanadoo.fr

Mesures sanitaires et gestes barrières en vigueur *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Musée de la mine Route de Veyrières, 15350 Champagnac Champagnac 15350 Cantal

2 salles d’exposition retracent près d’un siècle d’exploitation du charbon de 1842 à 1959. De nombreux documents: photos anciennes, plans, croquis, maquette du carreau de la tune (10m²) et du puits Madeleine, outils et accessoires, vidéo de témoignages.

