« L’objet préféré du musée, plein phare sur une œuvre choisie du public »

Pour ces 17e journées du patrimoine dédiées au « patrimoine pour tous », nous avons souhaité donner la parole à notre public.

Aux visiteurs de choisir l’objet ou l’œuvre qu’ils préfèrent dans le musée.

L’œuvre qui recevra le plus de suffrages sera mise en valeur sur notre site internet et sur Facebook. Votre avis nous intéresse et nous vous espérons nombreux ! *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Musée de la Marine de Loire 1 place Aristide-Briand, 45110 Châteauneuf-sur-Loire Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret

Le musée se trouve dans les écuries du château construites à la fin du XVIIe siècle, par Louis Phélypeaux, marquis de La Vrillière, sur le modèle des Écuries Royales de Versailles. Le musée retrace sur trois niveaux, l’histoire de la navigation sur la Loire dans un parcours de visite moderne, pédagogique et esthétique. Sa riche collection mêle histoire, technique, sociologie et art ; elle retrace la navigation sur le fleuve, les échanges, le travail des hommes et la vie des mariniers à terre et la fin de la marine de Loire. Le musée évoque également l’industrie de la construction métallique implantée à Châteauneuf depuis 1872, dont les ponts suspendus et le pont transbordeur sont les figures emblématiques.

