Baccarat Musée de la Manufacture de Baccarat Baccarat, Meurthe-et-Moselle Découvrez l’un des derniers grands joyaux de l’artisanat français Musée de la Manufacture de Baccarat Baccarat Catégories d’évènement: Baccarat

Meurthe-et-Moselle

Découvrez l’un des derniers grands joyaux de l’artisanat français Musée de la Manufacture de Baccarat, 18 septembre 2021 10:30, Baccarat. Journée du patrimoine 2021 Musée de la Manufacture de Baccarat. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Découvrez l’un des derniers grands joyaux de l’artisanat français * *

samedi 18 septembre – 10h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 17h30

*

Gratuit. Visites commentées dans la limite des places disponibles à 11h, 12h, 14h et 16h.

Musée de la Manufacture de Baccarat Cours des cristalleries, 54120 Baccarat Baccarat 54120 rue des cristalleries Meurthe-et-Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location17231215.jpg 03 83 76 61 37 http://www.baccarat.fr

Imaginé telle la demeure d’un collectionneur, le musée de la Manufacture de Baccarat est le reflet de son histoire légendaire, symbole d’excellence intemporelle depuis plus de 255 ans. Dans une scénographie raffinée sublimant la virtuosité de ses artisans, parmi lesquels 15 Meilleurs Ouvriers de France, découvrez une sélection de pièces emblématiques du patrimoine.

Crédits : ©Laurent Parrault Gratuit ©Laurent Parrault

Détails Catégories d’évènement: Baccarat, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Musée de la Manufacture de Baccarat Adresse Cours des cristalleries, 54120 Baccarat Ville Baccarat lieuville Musée de la Manufacture de Baccarat Baccarat