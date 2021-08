Grez-sur-Loing Musée de la mairie Grez-sur-Loing, Seine-et-Marne Mme Chevillon et les artistes Musée de la mairie Grez-sur-Loing Catégories d’évènement: Grez-sur-Loing

Seine-et-Marne

Mme Chevillon et les artistes Musée de la mairie, 17 septembre 2021 08:00, Grez-sur-Loing. Journée du patrimoine 2021 Musée de la mairie. Gratuit Handicap moteur

17 – 19 septembre Mme Chevillon et les artistes * A partir de 1860, des colonies artistiques du monde entier ont été accueilli à la Pension Chevillon dans le petit village médiéval de Grez sur Loing. Autour d’un hommage à Mme Chevillon, c’est l’histoire de ce lieu emblématique que vous pourrez découvrir. Idéalement située au pied du pont, l’histoire continue grâce à une fondation suédoise et le lieu continue d’accueillir des artistes en résidence. *

vendredi 17 septembre – 08h00 à 20h00

samedi 18 septembre – 08h00 à 20h00

dimanche 19 septembre – 08h00 à 20h00

Entrée libre

Musée de la mairie 86 rue Wilson 77880 Grez-sur-Loing Grez-sur-Loing 77880 Seine-et-Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 01 64 45 95 15 http://www.grezsurloing.fr/

La ville de Grez, possède une collection de tableaux, qui, à l’origine, avait été réunie par Fernande Sadler, archéologue, femme de lettres, maire de Grez entre 1945 et 1947 et elle-même artiste-peintre, pour décorer les murs de la Mairie qui étaient considérés comme “trop sévères”. Cette collection a été restaurée au fil des ans avec l’aide du Conseil Général.

Crédits : mairie-musée de Grez sur Loing Gratuit

