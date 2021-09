Découvrez l’histoire de l’industrie textile de la ville de Bischwiller Musée de la Laub, 17 septembre 2021 14:00, Bischwiller.

Journée du patrimoine 2021 Musée de la Laub. Gratuit

17 – 19 septembre

Découvrez l’histoire de l’industrie textile de la ville de Bischwiller

Le musée abrite des collections riches sur l’industrie textile et présente le travail de la fibre textile et sa transformation, les grandes manufactures de la ville et la vie ouvrière.

C’est autour de l’industrie textile, aux caractères variés et spécifiques, que Bischwiller construit son identité dès le XVIIe siècle. Au fil du temps, la région devient un grand centre du tissage du drap de laine, et puis du jute, jusqu’au début du XXIe siècle. Savoir-faire reconnu au niveau national et international, le textile a marqué profondément l’histoire et l’architecture de Bischwiller.

Découvrez cette fabuleuse épopée et l’évolution des outils et des techniques liés à la transformation de la fibre textile, de la matière première jusqu’au produit fini.

Outils et métiers oubliés

Peigne à carder, rouet, navette, machine vapeur… les outils d’autrefois des ouvriers du textile… Fileuse, tisserand, ourdisseur, drapiers… autant de métiers traditionnels quasiment disparus et à redécouvrir au musée.

Sur les pas de l’histoire locale…

Intimement liée à celle de l’industrie textile, l’histoire des femmes et des hommes de la région revit au premier étage du musée, à travers l’exposition de vestiges archéologiques, objets et documents d’époques différentes. De la Préhistoire au XXe siècle, tous les aspects de la vie locale sont évoqués : de la fondation du bourg à la seigneurie de Deux-Ponts, de la présence du château à l’histoire religieuse, pour terminer avec la vie culturelle et la mixité sociale entre XIXe et XXe siècles.

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.



Musée de la Laub Place de la Mairie, 67240 Bischwiller Bischwiller 67240 Bas-Rhin

Cette maison du XVIIe siècle à pans de bois, comportant une tourelle à clocheton, ancien hôtel de ville, abritait sous ses arcades la halle de marché ; le musée qui y est installé retrace l’histoire locale de la Préhistoire au XXe siècle, en mettant l’accent sur la puissante industrie textile qui s’était développée dans la ville au XIXe siècle.

